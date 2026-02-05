Si è spento oggi a Trani, alla straordinaria età di 102 anni, Giuseppe Nunziante

Si è spento oggi, alla straordinaria età di 102 anni, Giuseppe Nunziante. Con la sua scomparsa, la città di Trani perde non solo un testimone d'eccezione del secolo scorso, ma un uomo che ha saputo coniugare fede, impegno civile e una profonda dedizione alle istituzioni.​Nato il 27 ottobre 1923, Nunziante ha attraversato la storia d'Italia con la tempra di chi crede fermamente nei valori della libertà e della solidarietà. Laureato in Giurisprudenza, la sua formazione umana e spirituale affonda le radici nell'Azione Cattolica e nella FUCI, dove militò negli anni difficili del secondo conflitto mondiale.Il nome di Giuseppe Nunziante resta indissolubilmente legato alla crescita professionale di intere generazioni di tranesi. Nel 1950 fu l'anima del primo centro di Addestramento Professionale per il Commercio, che diresse per 17 anni con l'obiettivo di orientare i giovani verso il mercato del lavoro. Parallelamente, la sua carriera politica nelle fila della Democrazia Cristiana lo ha visto protagonista della vita amministrativa cittadina.Eletto con largo consenso negli anni '70, ha servito la comunità come Assessore all'Urbanistica e alla Polizia Urbana, presiedendo commissioni cruciali per lo sviluppo economico, dall'agricoltura alla pesca. Professionalmente, ha raggiunto i vertici dell'Acquedotto Pugliese, concludendo la sua carriera come Capo Compartimento, dopo aver ricoperto numerosi incarichi ispettivi e direttivi. Oltre agli impegni pubblici, il dott. Nunziante ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato cattolico. Storico membro della Società di San Vincenzo de Paoli, fondò la conferenza della Madonna del Pozzo, restando sempre vicino agli ultimi.Il suo costante impegno religioso gli è valso il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Proprio lo scorso novembre, a coronamento di una vita di devozione, era stato insignito della Palma di Bronzo di Gerusalemme, la massima onorificenza dell'Ordine. La comunità potrà rendere omaggio alla salma presso la casa funeraria Delfini (via Barletta, 80) fino alle ore 9:30 di domani. Il rito funebre sarà celebrato venerdì 6 febbraio alle ore 10:30 presso la Chiesa della Madonna del Pozzo.