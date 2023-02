Dieci anni di Amore e Bellezza: una festa per il centro estetico Olos tutta al femminile

Ha voluto accanto a lei le sue clienti più affezionate, Grazia Adessi, per festeggiare il decimo compleanno del centro estetico Olos da lei fondato nel febbraio 2013 e che in questi anni ha preso sempre più la forma di quello che sognava e immaginava: "E a giudicare dal clima gioioso e di grande complicità che sabato sera si è creato al "Portulaca", il celebre locale affacciato sul porto di Trani, c'è da credere davvero che l'ambizione di Grazia nel tempo si sia realizzata sempre di più: "Trattamenti estetici che Grazia considera allo stesso tempo trattamenti dell'anima, che possano essere capaci, magari, di dare più fiducia in sè stesse e quindi un pizzico di serenità in più laddove il tran tran e le difficoltà di ogni giorno rendono spesso grigi anche l'aspetto e lo sguardo delle donne. Ambizione evidentemente realizzata, visto l'affetto dal quale Grazia è stata circondata in occasione dello speciale compleanno.Una festa nella quale è stata protagonista insieme a quella che lei definisce ". Un rapporto vincente, forse per una comunione e coincidenza nel modo di considerare la professione: "Siamo pignole fino all'eccesso, caparbie, testarde, perfezioniste. Alle nostre clienti non deve mancare nulla. E noi dobbiamo cercare il più possibile di comprendere ciò di cui hanno bisogno, riuscire a far risplendere ciò che magari è nascosto."A vedere il profilo Instagram di Grazia c'è da credere a quel che dice, visto che la galleria delle donne e delle ragazze pubblicata è popolata di volti truccati con eleganza, discrezione, grande classe e soprattutto ognuno con la propria unicità, personalità , in uno stile ben lontano dall'omologazione che oggi anche attraverso il make up rende le donne davvero tutte uguali, conformi a quello che i social impongono: un risultato frutto di tanto apprendistato, tanta gavetta ma anche della specializzazione di Make-up Artist conseguita nella Accademia di Simone Belli a Roma e soprattutto con il corso presso l' Accademia di Diego dalla Palma a Milano, un privilegio vissuto fianco a fianco con il celebre estetista delle dive sette anni fa.E da una perfezionista come Grazia non poteva che nascere l'esigenza di creare una linea cosmetica capace di illuminare letteralmente l'aspetto delle proprie clienti, "Candeline spente insieme, dunque "Perchè il mio - anzi, il nostro successo, perchè davvero non sarei qui senza la mia preziosa amica e grande professionista Nadia- lo dobbiamo alla fiducia e all'affetto che continuano a dimostrarciche finiscono nel tempo col diventare "amiche di casa"; eDieci anni di amore dunque , già, come quello che in un post della sua pagina instagram ha dichiarato per il suo lavoro: "L'