Il segreto per arrivare ai 100 anni?

Social Video 2 minuti Maria Mastrototaro compie 100 anni ed è festa a Trani

è nata nel 1925, in quell'anno entrò in funzione il primo semaforo a Milano, nacquero l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, lo scrittore Andrea Camilleri e l'oncologo Umberto Veronesi, tutte personalità che lei oggi saluta da quaggiù, con un pò di scaramanzia, forte di una salute e di una lucidità da far invidia, che Dio la Benedica.domenica scorsa, ha avuto l'onore di ricevere a casa gli auguri delAmedeo Bottaro che in qualità di Primo Cittadino ha voluto omaggiarla, a nome di tutta la comunità, di un bouquet di fiori molto gradito. A margine di questi auguri abbiamo scambiato qualche battuta con, lei nella sua vita non si è fatta mai mancare nulla che siano stati momenti di sana allegria o altri fatti di sacrificio e di lavoro, tanto da impegnarsi, in pieno secondo conflitto mondiale, a crescere come una mamma le sorelle ed i fratelli più piccoli, ed a portare avanti, alla morte del padre, la piccola attività di produzione di gazzose che si trovava in via Tasselgardo, esattamente nei locali ora occupati da una caffetteria.