Trani, 100 anni in video-chiamata per nonna Filomena

Signora Filomena compie 100 anni

La signora Filomena festeggia oggi un secolo di vita: e il sindaco le ha fatto gli auguri con questa sorpesa."Mi è dispiaciuto non aver potuto celebrare il suo compleanno "in presenza" ma - spiega - con il vice sindaco Fabrizio Ferrante abbiamo pensato di porgerle con una video chiamata gli auguri di un'intera città per un traguardo eccezionale e meraviglioso soprattutto ai tempi del Covid".E così gli auguri a nonna Filomena sono stati in diretta video chat: la signora Tetro Filomena è nata il 22/11/1920 a Castellaneta (Ta) da padre ferroviere e mamma casalinga; sposata con Accettura Giuseppe operaio di una ditta appaltatrice delle Ferrovie dello Stato. Ha avuto 6 figli di cui solo 3 viventi; 2 morti poco dopo la nascita e 1 figlia purtroppo persa in giovane età che ha lasciato 3 figli piccoli ai quali lei ha fatto sia da mamma che da nonna. Un'intera vita dedicata alla famiglia intera nonostante i tanti ostacoli. Sempre combattiva e tenace. Eccellente cuoca, amabile nonna di 9 nipoti e bis-nonna di ben 18 pronipoti. Vive qui a Trani in compagnia della sua cara badante Nina a cui vuole tanto bene."In questo grande giorno avremmo voluto festeggiarla come ha sempre meritato, spegnere a gran fiato le sue 100 candelinele, ma per via di questa pandemia le siamo vicini solo con il cuore e rimandiamo questa festa a tempi migliori confidando nella grande mano del Signore!".