Abbattuto l'affresco simbolo dell'ex ospedale di Trani: in frantumi un pezzo della nostra storia

"Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del servizio dialisi", si legge sul cartello che illustra l'opera in corso: ma possibile che nulla si sarebbe potuto fare per salvare il simbolo del nostro ospedale, un'immagine cara ai tranesi, memoria di un servizio ospedaliero che non c'è più , mandata in frantumi da picconi e martelli? Non sappiamo quale valore artistico potesse avere quell'affresco, realizzato nel 1961, forse semplicemente un murales, e quali sarebbero stati i problemi nel rimuoverlo per poterlo salvare, ma ci chiediamo, un tentativo era stato fatto?Quel sorriso appena accennato del nostro San Nicolino, quasi uno sguardo rivolto a rasserenare, quelle due dita benedicenti, quell'immagine che generazioni di tranesi hanno guardato, a cui sicuramente si sono rivolte entrando o uscendo dall'ospedale, a cui sono state invocate preghiere di protezione, meritava di essere sgretolata?Quando ero piccola mi fu insegnato che delle immagini sacre bisogna aver rispetto, e ho sempre cercato, trovandomi tra le mani santini, calendari, brochure, di usarne anche quando dovevano essere cestinate. Qui alla mancanza di rispetto per la sacralità si aggiunge la mancanza di rispetto per la storia, la memoria, l'affetto di una cittadinanza verso una struttura che i tranesi sentono strappata. Quell'immagine che non c'è più fa davvero ancora più male. E ovviamente nulla contro gli operai che hanno portato avanti il loro lavoro.