Ad Maiora, pranzo di natale aziendale con scambio di regali

Un momento irrinunciabile per il patron Giuseppe Pierro, sempre attento a non far mancare mai nulla alle sue lavoratrici, con tanto di scambio di auguri e di regali. "È stato un anno difficile, ma pieno di soddisfazioni, l'ultima è l'apertura di una nuova sede, l'ottava, della nostra casa editrice in provincia di Foggia, a Cerignola - ha dichiarato il presidente Pierro -. È su questo solco che vogliamo continuare, sempre dando il giusto valore alle persone che si spendono senza riserve per il proprio lavoro e la propria azienda. Credo sia ormai una bella tradizione per tutti a cui non si può dire di no. Il ventennale di Admaiora non poteva concludersi meglio di così, tutti insieme come una famiglia nello stile Admaiora con i migliori auspici per il 2022". Dall'antipasto alla frutta, passando per i dolci tipici pugliesi della tradizione natalizia e le immancabili bollicine che sono sempre beneauguranti, quest'anno il pranzo aziendale sarà reso speciale da un ospite d'eccezione, il noto dj Osso, che fa ballare tutta Italia, molto rinomato tra le giovani generazioni. Allieterà anche il 23 dicembre di AdMaiora, con l'augurio che possa suonare la giusta carica anche al 2022.

In casa AdMaiora, dove lavoro significa famiglia, il pranzo aziendale di Natale è quasi un pretesto per ritrovarsi a festeggiare tutti insieme, dopo lo stop imposto dalla pandemia lo scorso anno. Nel giorno dell'antivigilia, il 23 dicembre prossimo a partire dalle 13,30, le oltre 100 ragazze dipendenti di tutte le sedi della casa editrice pugliese AdMaiora, si ritroveranno tutte insieme al ristorante Il Brigantino 2 a Barletta, per trascorrere una giornata all'insegna della spensieratezza, in vista delle festività natalizie.