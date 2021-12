Aggressione a don Enzo, Comitato Feste Patronali di Trani: «Episodio di grave violenza»

«Tutti i membri del Comitato esprimono piena vicinanza e solidarietà al caro Don Enzo de Ceglie per l'episodio di grave violenza avvenuto nella giornata di ieri verso la sua persona». È quanto si apprende in una nota a firma del Comitato Feste Patronali di Trani.«Attendiamo presto la ripresa del caro sacerdote, tanto affezionato alla figura del nostro santo Patrono. Questi episodi non dovrebbero mai più verificarsi in qualsiasi tipo di società civile, compresa la nostra città di Trani».