Aggressione del 16enne tranese a Bisceglie, il responsabile non è un pugile professionista

Continua ad essere al centro dell'attenzione la vicenda della rissa avvenuta il 2 giugno a Bisceglie. Secondo i risultati delle prime attività investigative, a colpire il giovane tranese non sarebbe stato un pugile professionista. Lo si apprende anche da una nota inviata alla nostra redazione dal presidente del comitato regionale di Puglia e Basilicata della Federazione Pugilistica italiana, Nicola Causi. L'aggressore del 16enne tranese, infatti, non risulta essere tra i tesserati della federazione.Le condizioni della vittima dell'aggressione sono in fase di miglioramento. Intanto sull'episodio continuando ad indagare i Carabinieri.