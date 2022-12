Aiutare ad affrontare la violenza di genere, presentato il progetto Hortensia

Il Centro Antiviolenza Save della Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà (Centro Jobel) di Trani e l'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie sono impegnati da svariati anni nel contrasto alla violenza di genere attraverso attività di sensibilizzazione e promozione della non violenza.Il Centro Antiviolenza Save, su richiesta della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Trani, Elisabetta de Robertis, e supportato dall'Assessorato alle Pari opportunità e lotta alla violenza di genere e nei confronti dei minori e dai Servizi Sociali del Comune di Trani ha ideato e sviluppato un progetto denominato "Hortensia", della durata di circa 6 mesi, destinato alle donne detenute nella Casa di Reclusione femminile di Trani e presentato questa mattina alla presenza del direttore del carcere Altomare, gli assessori Rondinone e De Mari, la garante De Robertis e la psicologa del Save Sotero.Il progetto vuole rappresentare un'opportunità offerta alle detenute per aiutarle a riconoscere ed affrontare le dinamiche della violenza soprattutto nel momento in cui il loro percorso detentivo sarà concluso.Il progetto prevede:- la costituzione del primo sportello regionale di ascolto, gestito dalle operatrici del Centro Antiviolenza Save- la realizzazione di laboratori destinanti alle donne detenute e momenti di informazione aperti a tutto il personale in cui verranno approfondite le tematiche della violenza che si sviluppa all'interno dell'Istituto penitenziario al fine di migliorare la qualità delle relazioni quotidiane; verranno inoltre proposte attività finalizzate ad acquisire una corretta e consapevole gestione delle emozioni, dei conflitti e delle criticità.Le varie tematiche della violenza verranno affrontate sotto il profilo psicologico, socio-educativo e giuridico. La metodologia prevede una fase di assessment conoscitivo-valutativo, una fase frontale di attività con la popolazione detenuta, momenti di sensibilizzazione ed informazione aperti a tutto il personale ed un evento finale da definire, anche in base ai risultati del progetto.