Akemda Gospel Italian Singers, concerto sold out al Polo Museale

Evento "sold out" in poche ore e pubblico delle grandi occasioni che nemmeno l'allerta meteo arancione ha scoraggiato, partecipe ed entusiasta allo splendido spettacolo "Akemda Gospel Italian Singers" che il gruppo musicale ha eseguito nella serata del 5 dicembre nella Sala Conferenze del Polo Museale di Trani. Un meraviglioso evento che ha dato il via alla Rassegna natalizia "Sere d'Incanto" giunta alla 10° edizione e organizzata dalla Fondazione S.E.C.A. di Trani con la partecipazione della Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva e Gemitex.Il coro Gospel, composto da dodici elementi, tra coristi, solisti e musicisti, magistralmente diretti dal Maestro Francesco Finizio, ha letteralmente coinvolto il pubblico presente con i più famosi canti gospel e spiritual, ma anche con rivisitazioni Rock e Pop, trasformando la serata in una grande festa e un momento di gioiosa condivisione, anche grazie all'interessante racconto delle origini storiche e artistiche di questo genere musicale.Il gruppo ha appassionato tutto il pubblico presente grazie al variegato e potente stile vocale e all'energia contagiosa, tipica del genere Gospel, cercando di superare barriere culturali, unendo nazioni e persone e condividendo, attraverso la propria musica il messaggio d'amore, pace e armonia. Energia e coinvolgimento, sempre in crescendo; non sono mancati momenti commoventi, come l'interpretazione del brano di Leonard Cohen "Hallelujah". Grande apprezzamento per professionalità, talento e unicità alla solista Akemda. Una voce vellutata in vero stile Black che ha dato il suo tocco vincente alla serata.Le sfumature, i giri melodici e le armonie dei "Gospel Italian Singers" catturano l'ascoltatore e riescono a strappargli un sorriso e commozione. L'innegabile talento del gruppo si identifica nella maestria con la quale questi artisti, riescono a coinvolgere il pubblico in una sorta di "scambio di anima", senza soluzione di continuità.Il coro Gospel Italian Singers è formato da Alessia Carelli, Nura Spinazzola, Maria Chiara Leopardi, Adriana Caruso, Francesco Sassone, Leonardo Russo, Eliana Barrasso, Aka Prince e la splendida voce di Akemda. A loro si aggiungono: al piano Carlo Miele, al basso Silvano Finizio e alla batteria Armando Massariello.Si chiude così, nel migliore dei modi, il primo appuntamento musicale della 10° edizione di "Sere d'Incanto" della Fondazione S.E.C.A., che proseguirà il 18 Dicembre con il "Concerto di Natale" a cura della Corale Polifonica "Michele Cantatore" diretta dal M° Angelo Anselmi che si esibirà con un repertorio musicale che racchiude tutto lo spirito del Natale, accompagnato da una sezione di strumenti quali: pianoforte, flauto, clarinetto, violini, viola, violoncello.