Al Comune di Trani arriva il pos, per i pagamenti direttamente allo sportello

Si comunica ai cittadini che è possibile pagare i diritti per l'emissione della Carta d'Identità elettronica direttamente presso l'ufficio comunale preposto attraverso POS@PagoPA (bancomat).Analoga modalità sarà possibile anche presso il punto dedicato ai diportisti della Darsena Comunale (via Statuti Marittimi).A breve, progressivamente, anche altri uffici saranno dotati di questa modalità di pagamento.Nel mese di ottobre, presso l'ufficio CIE e l'ufficio elettorale sarà attivata la possibilità per il cittadino di richiedere in Comune lo SPID gratuito per l'ottenimento dell'identità digitale