Al dottor Giuseppe Tarantini il premio "Teresa Calvano 2020"

Social Video 3 minuti Onda d'urto, Giuseppe Tarantini

E' partita da pochi giorni la seconda edizione del Premio Teresa Calvano, nel ricordo della giovane blogger andriese che ha lottato fino all'ultimo istante contro un tumore alle ossa. L'iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia e dal Direttivo di Onda d'Urto di cui faceva parte la stessa Terry, quest'anno si svolge in maniera alternativa, ovvero online, a causa del Covid: attraverso delle video-interviste, il sodalizio cittadino premierà coloro che si sono distinti in campo medico- scientifico, sociale e solidale in ambito oncologico e non solo.Il riconoscimento è stato attribuito quest'anno, tra gli altri, al dottor Giuseppe Tarantini nostro "al professionista illuminato, da sempre impegnato in prima persona nello studio e nella cura delle malattie emato-oncologiche. All'uomo che non si è mai risparmiato per alleviare le sofferenze delle persone ammalate e per donare umanità e condivisione di speranza in chi è meno fortunato".