Il regista tranese Fabrizio Corallo trionfa ai Nastri d'Argento 2025

Il documentario di, che celebra la vita e la carriera di, si aggiudica il prestigioso riconoscimento dei Giornalisti Cinematografici: ènella sezione documentari, premio che gli sarà consegnato durante la cerimonia di premiazione a Roma, dopo il Festival di Berlino. Dopo il successo riscosso al Festival del Cinema di Roma, fu proiettato in occasione del centenario dalla nascita di Mastroianni, , il regista tranese trionfa con un racconto definito dalla cristica: "intimo e affettuoso, ricco di testimonianze e ricordi, che esplora il talento e la personalità di uno degli attori più amati in Italia e nel mondo. Un viaggio attraverso la sua carriera e il suo modo di vivere il successo, raccontato con la sua stessa voce e con un tocco di naturale semplicità".L'auto racconto é stato reso ancora più credibile grazie all'interpretazione diche in una sorta di minifiction contenuta nel documentario, un modo condiviso con la produzione di arrivare ai più giovani , di far conoscere attraverso la storia di questo straordinario attore anche la storia del cinema italiano, e , perché no, del nostro Paese . "Argentero è un attore molto bravo e molto amato tra i giovani - ha detto Corallo - e quindi è stato scelto come testimonial ideale e popolare che potesse creare curiosità e attenzione in chi non l'abbia conosciuto".