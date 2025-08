Al Polo Museale dal 9 agosto sbarca la Pop Art di Marcello Quarta

Il Polo Museale di Trani, nell'estate tranese 2025, per la rassegna di eventi "Fuori Museo – 10° edizione", si tinge di acrilici colori sgargianti, tipici della pop art: collage e applicazioni di vario genere saranno al centro dello spazio espositivo della Corte con le opere dall'estro spiccato dell'artista leccese Marcello Quarta.



Quarta è classe '82 che ha scoperto la sua vena artistica già da qualche tempo e che ha continuamente sperimentato negli anni tecniche e stili differenti. Creativo, simpatico e un po' azzardato sono i tre aggettivi che definiscono il suo stile. Ha sviluppato una poetica visiva mescolando Pop Art, dripping alla Pollock, street art e collage moderni, le sue opere sono realizzate con tecniche miste come acrilico, olio, spray, digitale, collage e applicazioni reali, con un risultato visivo incisivo e colorato. Il suo messaggio artistico è un chiaro invito alla libertà espressiva, alla rottura degli schemi e all'uso della contemporaneità come linguaggio visivo vivo e di impatto.



Le opere saranno esposte dal 9 agosto al 21 settembre; ingresso gratuito in Corte. Gli orari di apertura del Polo Museale di Trani: dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00.



Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it.