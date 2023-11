Al Polo Museale Riccardo Riccardi con Le impavide del Sud

Sarà presentato sabato 25 novembre presso il Polo Museale Diocesano – Fondazione S.E.C.A. (Piazza Duomo 8/9) di Trani (BT) il saggio storico di Riccardo Riccardi "Le impavide del Sud" (Les Flaneurs Edizioni). Oltre all'autore, interverranno l'Assessore alla Cultura Lucia De Mari e il Direttore del Polo Museale Graziano Urbano. Modererà l'incontro la giornalista Floriana Tolve. Inizio ore 18.30.Donne rivoluzionarie, irriducibili e coraggiose che hanno infranto tabù e regole, rovesciato consuetudini nonostante siano vissute lontano dalle terre più evolute del Nord. Donne coraggiose, caparbie e anticonformiste che hanno lottato per realizzare sogni, perseguire idee e modelli, affermare la propria sessualità e personalità. Donne che, attraverso la propria esperienza, hanno lasciato nel loro passaggio una traccia nel mondo letterario, poetico, artistico, professionale, politico e religioso. Hanno affrontato sfide impensabili per i loro tempi e combattuto a favore di ideali per cui si sono sacrificate ma, soprattutto, hanno segnato percorsi inediti, creando le basi per una coscienza femminile più consapevole, indipendente e libera. Molte di queste figure non hanno avuto il meritato approfondimento storico. Questo libro, pertanto, vuole colmare, senza la pretesa di essere esaustivo, una lacuna della nostra memoria, richiamando l'attenzione sul ruolo della donna nella crescita sociale e civile dell'Italia meridionale. A loro, le donne di oggi devono molto e da loro hanno ancora molto da apprendere.Riccardo Riccardi saggista e giornalista barese, da anni indaga sugli aspetti meno noti del Sud d'Italia. Ha pubblicato: I Pomarici - Storia di un'antica famiglia meridionale (2003 e 2008); L'impresa di Felice Garibaldi e il Risorgimento in Puglia (1835-1861) (2007 e 2010); Album Lucano - Famiglie, personaggi e immagini ritrovate (2008); Una famiglia borghese meridionale - I Porro di Andria (2013); Spezierie e Farmacie in Terra di Bari (2015); Riscatto materano - La vocazione del "fare" della borghesia cittadina e Matera - Breve storia della città dei "Sassi" (Les Flaneurs Edizioni, 2018); La Dinastia Ulmo (2019); Lucania Felix (2021); Puglia, Viaggio nelle dimore storiche (2021 e 2022). Collabora con il magazine "Wine Fashion Europe" e con numerose altre riviste. È stato direttore artistico delle manifestazioni "Aspettando il 2019" a Matera e "Il Paese dei Libri" a Montescaglioso