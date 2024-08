Al Vecchio e il Mare arriva “Puglia & Sapori”, un viaggio nella tradizione e nei sapori

Al Vecchio e il Mare arriva "Puglia & Sapori" in collaborazione con Tramari di San Marzano un viaggio nella tradizione, nei profumi e nei sapori della nostra terra; il tutto nella meravigliosa cornice del Vecchio che porterà il suo tramonto, il suo mare e la sua sera stellata. Al comando di questa serata ci sarà il nostro chef Tony alias Antonio Allegretti che ci accompagnerà a mano a mano facendoci vivere esperienze gustative al profumo di Puglia .Partiremo, insieme a lui, con il più classico piatto del Vecchio:Tre parti essenziali della tradizione pugliese che qui al Vecchio trovano il loro massimo e iniziano solo a farci sognare, perché questo è solo l'antipasto…Poi Tony salirà in cattedra, al centro della sala, pentolone in mano, ed è qui che farà esplodere sapori e profumi cucinandoci dal vivo il tradizionale TUBETTOche di pugliese ha tutto, dagli ingredienti al loro cuoco.Non ci scorderemo di preparare anche i nostri amati(cosa c'è di più tradizionale?) caldi, fatti al momento e di sera ci sembrerà proprio di star sognando.Non si può chiudere se non con il frutto più estivo di tutti,, un must che non può mancare nelle calde serate d'estate.Ad accompagnare ogni momento, dall'inizio alla fine, ci saranno i, il nostro ospite speciale della serata.L'ingresso sarà esclusivamente con ticket acquistabili su Eventbrite.- Calice di Vino Tramari San Marzano- Calice di Vino San Marzano- Panzerotto- Panzerotto- Primo (tubetto con le cozze spadellato)- Cozze focaccia e provolone ( il più classico piatto del Vecchio:- AnguriaVieni a scoprire "Puglia & Sapori" e unisciti a questa serata unica: un viaggio nei sapori senza muoversi da quel posto magico che è il Vecchio e il MareVi aspettiamo lunedì 12 Agosto alle 20:30 al Vecchio e il Mare.Link per acquistare i biglietti