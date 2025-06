Al via il Gran Prix di Off Shore: il programma

Giovedì 5 si parte con l'allestimento al Molo Santa Lucia dell'area paddock e dei 10 box che ospiteranno i bolidi in gara, accessibili in maniera completamente gratuita per ammirare da vicino le splendide imbarcazioni giunte in città da diversi paesi europei e conoscerne ogni dettaglio. Molo Santa Lucia ospiterà inoltre il motorhome della Federazione Italiana Motonautica che vedrà la presenza del presidente federale Giorgio Viscione e una delegazione della Union Internationale Motonautique monegasca.

Venerdì 6 giugno prove libere - W.C. Class 3D/5000 dalle ore 10 alle ore 12; GARA 1 – SHORT RACE - W.C. Class 3D/5000 dalle ore 16 alle ore 17:30. Dalle 18 alle 19:30 sfilata dei truck e dei catamarani per le vie della città e grande spettacolo di cantautorato italiano interpretato dai Gatti di via Bramante in piazza Trieste, sul porto di Trani a partire dalle 20:30.

Sabato 7 giugno 2025 prove libere - W.C. Class 3D/5000 dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Esibizione sportiva del Campione del Mondo Roberto Mariani di Freestyle Jetsky che a più riprese durante la giornata darà prova delle sue doti incredibili (dalle ore 11:30 alle ore 11:45 e ancora dalle ore 17:30 alle ore 17:50). Spazio alle esibizioni Flyboard sul pontile piccola pesca e sullo specchio acqueo di fronte alla banchina Santa Lucia dalle ore 12:00 alle ore 12:30 e infine dalle ore 18:00 alle ore 18:30. A seguire i ringraziamenti istituzionali con rappresentati del Comune di Trani e della Provincia, delegati della Fim, Uim e Assonautica, e poi spazio allo swing del grande musicista Larry Franco con il suo quartet di fiducia in piazza Trieste dalle ore 20.

Domenica 8 giugno 2025 prove libere - W.C. Class 3D/5000 dalle ore 09:30 alle ore 11:00 e poi finalmente spazio alla tanto attesa Long Race – gara lunga - W.C. Class 3D/5000 dalle ore 12 alle ore 13:30. Nell'attesa, Roberto Mariani si esibirà ancora una volta per il pubblico a partire dalle 11:10 alle ore 11:30 seguito dall'esibizione di Flyboard dalle ore 11:30 alle ore 12:00. Ancora Mariani con il suo Freestyle Jetsky dalle ore 16:00 alle ore 16:20 e flyboard dalle ore 16:30 alle ore 16:50. Alle 15 l'appuntamento con il glamour del Pilot red carpet per applaudire gli incredibili atleti prima di scoprire i vincitori del Trofeo città di Trani - Gran Prix Regione Puglia alle 15:30. Dalle 16 ultime esibizioni per Roberto Mariani a chiusura della manifestazione, che si concluderà sempre in piazza Trieste dalle ore 20 con "La sera dei miracoli", omaggio musicale e teatrale a Lucio Dalla tra parole e note con Enzo Matichecchia e la voce narrante di Lella Mastrapasqua.

Trani si prepara all'attesissimo spettacolo del Campionato Europeo Off Shore – Grand Prix Regione Puglia, Trofeo Città di Trani. A partire dalle prime luci del giorno, il fine settimana della Città di Trani brillerà tra esibizioni, gare e momenti che permetteranno di soddisfare ogni curiosità sulla "Formula 1 del mare". Già dalla giornata di mercoledì 4 giugno sono scattate le ordinanze per preparare al meglio la viabilità in città e accogliere il grande circus del mare. Per le imbarcazioni sarà vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale nello specchio d'acqua occupato dalla manifestazione sia negli orari di gara che nei momenti di esibizione per gli spettacoli acquatici, area che sarà adeguatamente limitata da boe di segnalazione. Alcune restrizioni riguarderanno anche la cittadinanza, per gestire al meglio il traffico automobilistico e pedonale.Nello specifico, fino alle ore 12 di lunedì 9 giugno entrerà in vigore il divieto di fermata nelle seguenti aree: Molo Santa Lucia, Largo Angelo Pastore, piazza Trieste. Dalle ore 9 di sabato 7 giugno e fino alle 24 di domenica 8 giugno vigerà il divieto di transito nelle seguenti aree: via Banchina al porto (tratto compreso tra piazza Sedile San Marco e Molo Santa Lucia); obbligo di svolta a destra per chi arriva da via Ognissanti su via Prologo. Infine, la ZTL dell'area portuale verrà attivata ininterrottamente dalle 9 di sabato 7 giugno fino alle 24 di domenica 8 giugno. Per i parcheggi, via dei Finanzieri permetterà di raggiungere in poco più di 15 minuti il molo Santa Lucia, cuore pulsante degli eventi.Il programma ufficiale prevede:L'evento è realizzato con il contributo economico del Comune di Trani e con il patrocinio di Regione Puglia, Federazione Italiana Motonautica, UIM - Union Internationale Motonautique, CONI, Assonautica Italia e Allénati contro la violenza.Sponsor principale Gallo ricevimenti sul mare con il supporto di Villa Ascosa, Automurgia, laboratorio analisi Papagni.• Cardazzo – G. ColtroItalia – Imbarcazione D-2 D• Roberto Lo PianoItalia – Imbarcazione D-16• De Mitri – M. PetroniItalia – Imbarcazione D-17 F• S. Barlesi – J. KunklimItalia/Svezia – Imbarcazione D-20• G.P. Montavoci – L. AssiItalia – Imbarcazione D-6• F. Magnani - A. HuoberItalia - Imbarcazione D-8• L. Bacchi – A. BacchiItalia – Imbarcazione D-10• Pinelli – J.T. BraatenFrancia/Norvegia – Imbarcazione D-96 F• M. Johnsson – J. MyllymäkiFinlandia – Imbarcazione D-101• F. Groth – F. ErikssonSvezia – Imbarcazione D-86.