Trani Incanta l'Europa: Barlesi e Kumlin Trionfano nella Tappa di Off Shore

Con un afflusso record di pubblico, ilha celebrato la vittoria del pluricampionee del suo compagno JLa manifestazione, elogiata per l'organizzazione perfetta da Marino Masiero, ha trasformato la città in un palcoscenico di velocità, acrobazie e musica, candidandosi per ospitare i Mondiali 2026: "La Città è pronta per il grande salto nel 2026. Ringrazio - ha detto nel corso della serata di premiazione - tutti coloro che hanno permesso la riuscita di questo evento che è stato non solo di sport, ma anche di spettacoli e musica a corollario. Un ringraziamento a tutta l'amministrazione comunale, uno speciale al Sindaco della Città di Traniche ha creduto in questo evento. Ringraziamenti vanno a tutta l'organizzazione ed alla Off Shore di Trani che ha in Francesco Cuna un ottimo presidente ".La prima tappa tranese delsi è conclusa con un successo strepitoso, culminato con la premiazione dei team vincitori in una gremita Piazza Trieste. L'evento, noto come la "Formula 1 del mare", ha visto trionfare i favoriti della vigilia: il leggendario Serafino Barlesi, 72 anni e un palmarès impressionante. La manifestazione, definita il 1° Trofeo Città di Trani - Grand Prix Regione Puglia, ha richiamato una folla entusiasta, affascinata dai nove bolidi provenienti da sei paesi europei che sfrecciavano a oltre 180 km/h. L'evento non si è limitato alla sola competizione in acqua, ma ha offerto un ricco programma di intrattenimento: dalle emozionanti esibizioni di Roberto Mariani, campione del mondo di freestyle jetsky, alle spettacolari coreografie aeree sul flyboard di Mattia Lancia e Carlotta Infussi, passando per le sfilate di mezzi e piloti. Le serate sono state animate da musica dal vivo, con artisti come i Gatti di via Bramante e Larry Franco Quartet, regalando alla città quattro giorni di pura adrenalina e divertimento.L'organizzazione impeccabile è stata ampiamente elogiata., organizzatore della gara e Vice Presidente di Assonautica Italiana, ha sottolineato: "In 25 anni di organizzazione gare, quella di Trani si è dimostrata perfetta: circuito straordinario con un palcoscenico naturale quasi unico al mondo. Chiederemo alla Union Internationale Motonautique di poter organizzare qui il campionato del mondo 2026, non vediamo l'ora di ritornare a Trani".stesso ha espresso il suo entusiasmo per la città e l'accoglienza: "Circuito e città meravigliose, mancavo da molti anni ed ho ritrovato una bellissima accoglienza", raccontache aggiunge: "Ho 72 anni ed una passione fortissima, fortunatamente un fisico d'acciaio aiutato dall'adrenalina e una grande esperienza". Per lo svedeseTrani è stata una bellissima sorpresa: "È una città bellissima, la gara è stata perfetta e sono felice di aver corso con una leggenda come Serafino, da cui ho tanto da imparare, sono felice".era il favorito della gara: nel suo palmares, otto europei e cinque mondiali vinti, e ben 154 podi in tutta la carriera. La suaha dominato dal primo all'ultimo giro entrambe le gare ufficiali. La long race, 18 giri del circuito tranese, è stata chiusa con il tempo di 43'25.7. Secondo gradino del podio per L.Bacchi-A.Bacchi e terzo posto per D.Cardazzo-G.Coltro. Seguono al quarto posto G.Montavoci-L.Assi, Johnsson-Millymaki, Pinelli-Braaten e F.Magnani-A.Huober. Non Classificati M.Petroni-F.De Mitri, che si sono ritirate dopo l'ottavo giro, e Frederik-Eriksson, che non hanno partecipato dopo l'incidente accaduto in short race, con il ribaltamento dell'imbarcazione, che non ha fortunatamente causato conseguenze per i due piloti. Il circus della motonautica si sposta ora a Cervia per la seconda prova del Campionato Europeo, proseguendo poi in Finlandia e Norvegia, per concludersi sul lago di Como ad ottobre.