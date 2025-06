Non solo motori, ma anche grande musica e spettacolo per il Campionato Europeo Offshore a Trani

Venerdì 6 giugno con I gatti di via Bramante che dalle 20:30 inviteranno il pubblico a cantare a squarciagola i brani più belli del cantautorato italiano: Pino Daniele, Nino Bonocore, Lucio Battisti, Paolo Conte, Lucio Dalla, Eugenio Finardi e Fiorella Mannoia, sono solo alcuni degli artisti che saranno reinterpretati con nuovi arrangiamenti nel corso della serata dalla band (Sara e Gina Dimiccoli, Mino Larocca, Antonio Piccioli, Roberto Capacchione, Franco Cava).

con che dalle 20:30 inviteranno il pubblico a cantare a squarciagola i brani più belli del cantautorato italiano: Pino Daniele, Nino Bonocore, Lucio Battisti, Paolo Conte, Lucio Dalla, Eugenio Finardi e Fiorella Mannoia, sono solo alcuni degli artisti che saranno reinterpretati con nuovi arrangiamenti nel corso della serata dalla band (Sara e Gina Dimiccoli, Mino Larocca, Antonio Piccioli, Roberto Capacchione, Franco Cava). Sabato 7 giugno spazio allo swing del grande musicista Larry Franco con il suo quartet di fiducia in piazza Trieste dalle ore 20. il carismatico pianista pugliese, con oltre trent'anni di carriera alle spalle e con tour nei migliori jazz club italiani ed europei, animerà il pubblico con un viaggio elegante e coinvolgente nella musica swing insieme alla sua band e l'inseparabile Dee Dee Joy che riscalderà con la sua voce ipnotica e sognante il ritmo delle canzoni.

spazio allo swing del grande musicista di fiducia in piazza Trieste dalle ore 20. il carismatico pianista pugliese, con oltre trent'anni di carriera alle spalle e con tour nei migliori jazz club italiani ed europei, animerà il pubblico con un viaggio elegante e coinvolgente nella musica swing insieme alla sua band e l'inseparabile Dee Dee Joy che riscalderà con la sua voce ipnotica e sognante il ritmo delle canzoni. Domenica 8 giugno si chiude con un sentito "Omaggio musicale e teatrale a Lucio Dalla" , per rievocare i suoi più grandi successi senza snaturarli, con nuovi sound da scoprire durante il live che si terrà sempre in piazza Trieste dalle ore 20 con "La sera dei miracoli", band che nasce dalla passione comune dei sei musicisti (Cantante Enzo Matichecchia, Batteria Carlo Pisani, Chitarra Leo de Candia, Basso Elio Drago, Tastiere Leo Sciancalepore, Corista Noemi Mazzola) per il cantautore bolognese. con lo stesso spirito di celebrazione dell'artista, Lella Mastrapasqua racconterà curiosità ed aneddoti sulla vita sia personale che artistica di Dalla in un Reading teatrale che intervallerà le canzoni interpretate dal frontman Enzo Matichecchia.

Nell'adrenalina della gara tra i bolidi del mare che corrono per il Titolo del Gran Prix Regione Puglia - Trofeo Città di Trani, per il prestigioso Campionato Europeo di Off Shore non mancherà lo spazio per l'intrattenimento non soltanto in acqua, con le esibizioni mozzafiato di flyboard e di freestyle Jetsky e le incredibili acrobazie di Roberto Magnani.Dalle otto di sera, piazza Trieste sarà il palcoscenico di tre bellissime serate dedicate alla musica e al teatro.