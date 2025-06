Trani accoglie la "Formula 1 del Mare": tutto pronto per il Campionato Europeo Offshore

Dal 5 all'8 giugno, il cuore del porto si anima con il Grand Prix Regione Puglia – Trofeo Città di Trani, tra gare mozzafiato, esibizioni di jet ski e musica dal vivo, con modifiche alla viabilità cittadina. Trani si appresta a vivere un weekend ad alta velocità e adrenalina, ospitando l'attesissimo Campionato Europeo Offshore – Grand Prix Regione Puglia, Trofeo Città di Trani. Quella che è definita la "Formula 1 del mare" animerà la città con esibizioni, gare e momenti dedicati a soddisfare ogni curiosità sulla motonautica.Già da mercoledì 4 giugno, sono scattate le ordinanze per ottimizzare la viabilità cittadina e accogliere il grande evento. Saranno in vigore divieti di navigazione, ancoraggio e sosta nello specchio d'acqua interessato dalla manifestazione, adeguatamente segnalato da boe. Anche per la cittadinanza sono previste alcune restrizioni: fino alle ore 12 di lunedì 9 giugno, divieto di fermata in Molo Santa Lucia, Largo Angelo Pastore e Piazza Trieste.Tra sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle 9 alle 24, scatterà il divieto di transito in via Banchina al porto (tratto compreso tra piazza Sedile San Marco e Molo Santa Lucia) e l'obbligo di svolta a destra da via Ognissanti su via Prologo. La ZTL dell'area portuale sarà attiva ininterrottamente. Per i parcheggi, via dei Finanzieri offrirà un accesso comodo al Molo Santa Lucia, fulcro degli eventi.Il programma dettagliato prenderà il viacon l'allestimento al Molo Santa Lucia dell'area paddock e dei 10 box, dove sarà possibile ammirare gratuitamente i bolidi in gara giunti da diversi paesi europei. Saranno presenti anche il motorhome della Federazione Italiana Motonautica con il presidente federale Giorgio Viscione e una delegazione della Union Internationale Motonautique monegasca.si entrerà nel vivo con le prove libere (10:00-12:00) e GARA 1 – SHORT RACE (16:00-17:30) per il W.C. Class 3D/5000. La serata si concluderà con la sfilata dei truck e dei catamarani per le vie della città (18:00-19:30) e un grande spettacolo di cantautorato italiano in Piazza Trieste con i Gatti di via Bramante (dalle 20:30).. Oltre alle prove libere e alle attesissime gare (tra cui la Long Race di domenica 8 dalle 12:00 alle 13:30), si alterneranno le spettacolari esibizioni di Roberto Mariani, Campione del Mondo di Freestyle Jetsky, e di Flyboard sul pontile piccola pesca. Non mancheranno momenti istituzionali con i ringraziamenti a cura di Comune di Trani e Provincia, FIM, UIM e Assonautica, seguiti da intrattenimento musicale con Larry Franco (sabato sera) e un omaggio a Lucio Dalla "La sera dei miracoli" (domenica sera). Alle 15 di domenica 8 giugno, l'appuntamento con il glamour del Pilot Red Carpet anticiperà la premiazione dei vincitori del Trofeo Città di Trani – Gran Prix Regione Puglia alle 15:30.L'evento è reso possibile grazie al contributo del Comune di Trani e al patrocinio di Regione Puglia, Federazione Italiana Motonautica, UIM, CONI, Assonautica Italia e Allénati contro la violenza, con il supporto di sponsor locali. Tra gli equipaggi partecipanti, si contano rappresentanti italiani, svedesi, finlandesi, francesi e norvegesi, pronti a contendersi il titolo in questa avvincente competizione.