Roberto Mariani: il campione senza fine conquista il mondo ed incanta Trani

, romano, classe 1970, non smette quindi di stupire, dopo il decimo titolo europeo nella categoria freestyle conseguito a Mira, in Portogallo, lo scorso 28 e 29 settembre , il portacolori del Jet Revolution ha raggiunto l'apice della sua straordinaria carriera laureandosi Campione del Mondo 2025 in Indonesia a metà novembre. Un traguardo che, in molti, desidererebbero avere come coronamento di una carriera. Invece il "re" del Freestyle Jetsky continua ad offrire spettacoli mozzafiato così come ha fatto, oggi 07 giugno, al folto pubblico tranese che sta seguendo con emozione l'adrenalitico Campionato Europeo Off Shore cat.3D/5000, la manifestazione che è in corso a Trani, si concluderà domani, organizzata con grande cura e professionalità da, Vice Presidente di Assonautica Italiana e da un team di lavoro davvero super.tuttavia non ha alcuna intenzione di fermarsi. "Vincere un titolo mondiale mi ha portato alla consapevolezza che avevo ancora molto da dare a questo sport, è stata come una ventata di aria fresca, mi sono ritrovato improvvisamente con un'energia nuova", ha dichiarato il campione, che continua a spingere l'acceleratore. Questa ritrovata vitalità lo ha portato a cimentarsi nuovamente nel Campionato Italiano, ne ha nel palmares 17 e vorrebbe arrivare a 20, e da sperimentare scafi più performanti e trick decisamente più acrobatici. La sua motivazione è forte e chiara: "Chi è che è stanco di vincere?", nonostante l'età, il suo fisico risponde sempre con un convinto "CE LA FACCIAMO", promettendo di continuare a correre e a vincere finché il divertimento e il supporto fisico lo permetteranno e pensando ad un suo erede che chissa potrà essere proprio suo figlioTrani ha avuto quindi il privilegio di ammirare le sue prodezze dal vivo con una perfomance che ha contribuito a rendere l'atmosfera dell'evento in corso ancora più vibrante e offrendo al pubblico tranese uno spettacolo indimenticabile di adrenalina e maestria. Con il suo spirito indomito e la sua continua ricerca della perfezione,continua a scrivere pagine importanti nella storia del Freestyle Jetsky, dimostrando che la passione e la dedizione non conoscono limiti.