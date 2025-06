Il campione del mondo Serafino Barlesi a Trani per l'European Championship 2025

Social Video 2 minuti Serafino Barlesi - Intervista al Campione del Mondo Tonino Lacalamita

L'intervista in esclusiva al pluricampione del mondo, lo ringraziamo per la disponibilità, che sarà in gara nella classe 3d 5000 al prestigioso Campionato Europeo Off Shore che quest'anno si svolgerà nelle acque di Trani, un privilegio, e si contenderà il titolo con i miglior equipaggi provenienti da tutta Europa.ha un palmares unico, prestigioso, è stato più volte campione del mondo, europeo ed italiano, è salito per oltre 150 volte sui podi nazionali ed internazionali conservando la grinta e l'entusiasmo di un ragazzino e tutta l'adrenalina di quando, negli anni '90, ha cominciato a gareggiare in uno sport che a volte è estremo: "Si corre a 180 battiti cardiaci al minuto, il cuore viene sollecitato molto - ha detto - e si perdono oltre 4 kg. di liquidi. I rischi ci sono, sono collegati a diversi fattori di tipo tecnico o legati alle condizioni meteo marine, e se pur attenuati sia dal materiale con cui sono fatti i catamarani, sono in fibra di carbonio quindi molto resistenti, che dalla capsula di viaggio a chiusura ermetica e doppia uscita, sono lì e vanno governati".romano de Roma, ne conserva tutta l'ironia e l'approccio ironico alla vita, detiene un record speciale legato alla prestigiosa Centomiglia , una gara storica, paragonata alla «24 ore di Le Mans» per le auto, che si svolge sul Lago di Como: ad ottobre scorso si è aggiudicato, in coppia con Tomaso Polli, la 75° edizione eguagliando con 11 vittorie il mitico Tullio Abbate, pilota scomparso, in testa alla classifica dei vincitori, puntando nella prossima edizione : " A vincere - ha detto - per la dodicesima volta il prestigioso trofeo" e sarebbe l'unico al mondo.Il programma di oggi venerdì 6 giugno prevede le prove libere – W.C. Class 3D/5000 dalle ore 10 alle ore 12;GARA 1 – SHORT RACE – W.C. Class 3D/5000 dalle ore 16 alle ore 17:30. Poi dalle 18:00 alle 19:30 ci sarà la sfilata dei truck e dei catamarani per le vie della città ed infine un grande spettacolo di cantautorato italiano interpretato dai Gatti di via Bramante in piazza Trieste, sul porto di Trani a partire dalle 20:30.