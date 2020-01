Al via la stagione teatrale della città di Trani

Dal tema della memoria personale (la terza età e l'Alzheimer) a quella storica delle grandi ferite del secolo scorso (le Fosse Ardeatine), dalla scrittura di Ruggero Cappuccio che porta le parole mai ascoltate del magistrato Paolo Borsellino (vittima della mafia nel 1992) fino ad una delle forme di disabilità (la cecità) più che mai dalle ricadute sociali in un mondo attuale dominato da immagini. Sono questi i temi della stagione teatrale organizzata dalla Città di Trani e Teatro Pubblico Pugliese nel Cinema Teatro Impero Trani. Il primo spettacolo in cartellone ("Il problema") è in programma venerdì 10 gennaio (porta ore 20.30, sipario ore 21).Nunzia Antonino, Michele Cipriani, Franco Ferrante e Paola Fresa, con la collaborazione alla creazione collettiva di Christian Di Domenico, con il sostegno di Upipa (Unione provinciale istituzioni per l'assistenza di Trento), di TRAC centro di residenza pugliese - teatro comunale di Novoli, portano in scena, con Fondazione Sipario Toscana, uno spettacolo sull'Alzheimer. In un interno domestico, padre, madre e figlia si trovano a dover affrontare un problema: la malattia incurabile che colpisce il padre. Il testo è costruito come una sequenza ininterrotta di accadimenti, dove la narrazione è affidata all'esclusiva rappresentazione dei fatti. Nel precipizio della memoria che è la sindrome di Alzheimer, la scrittura non risparmia ai suoi personaggi continui inciampi tragicomici.I biglietti sono già in vendita on line e nei punti vendita vivaticket di Trani (Paper angel's cafe e Tabaccheria D'Azzeo) oltre che al botteghino del cinema teatro Impero di Trani. Costi dei biglietti: 15 euro primo settore, 13 euro secondo settore, 11 euro terzo settore. Gli studenti beneficiari ADISU (risultati idonei) possono accedere agli spettacoli al prezzo ridottissimo di 5 euro comprando il biglietto on line su www.vivaticket.it Il primo spettacolo della stagione teatrale sarà preceduto da un incontro, organizzato dall'assessorato alle culture, domani, giovedì 9, in biblioteca alle ore 18. L'assessore alle culture, Felice Di Lernia, discuterà con le attrici e gli attori dello spettacolo "Il problema": Nunzia Antonino, Michele Cipriani, Franco Ferrante e Paola Fresa.