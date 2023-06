Alberto Corallo: stasera la vendita delle piantine fiorite di AmoPuglia per una festa speciale

Sarà la vendita delle piante fiorite, il cui ricavato è interamente devoluto alla raccolta fondi per l'assistenza domiciliare ai pazienti affetti da patologie oncologiche, al centro di un incontro festoso che Alberto Corallo, il referente territoriale della onlus, ha organizzato per celebrare i 25 anni della sua attività. La postazione di Amopuglia infatti sarà allestita a partire dalle 19.00 proprio tra le coloratissime vetrine della sua boutique, che proprio un anno fa si spostava nella nuova sede divenuta in un breve periodo centro di gravità di attività che hanno legato a doppio filo la moda insieme alla solidarietà."Ho sempre fatto in modo che la mia attività si intrecciasse a un impegno autentico nel sociale e con Amo Puglia si è creato un connubio perfetto": così Alberto Corallo, che alla ONLUS è legato da più di 25 anni e ne è referente territoriale da otto. "Non potevo che voler festeggiare questa ricorrenza importante per me insieme soprattutto alle mie clienti: amiche che hanno assecondato nel tempo il mio desiderio di togliere i confini a quella che altrimenti in questi anni sarebbe stata semplicemente una boutique e che invece si è andata disegnando anche come un luogo di sviluppo sociale e culturale".E infatti, dopo l'ultima sfilata nella quale donna del territorio hanno indossato dispositivi di protezione individuale per favorire una riflessione sulla sicurezza sul lavoro, Alberto Corallo sarà domenica prossima tra i protagonisti della manifestazione ideata da Francesca Rodolfo "Divin solstizio- La notte della moda inclusiva e del vino", all'insegna della inclusività e della esaltazione delle eccellenze artigianali e enogastronomiche pugliesi. "Un abito della mia collezione rappresenterà uno dei calici rosati protagonisti della manifestazione e un altro vestirà la madrina della manifestazione stessa, Stefania Orlando, circostanze che ovviamente mi fanno particolarmente piacere: ma soprattutto sarà far parte di una manifestazione nella quale verrà dimostrato come l'inclusività non è un fatto teorico ma una realtà sempre più possibile. "