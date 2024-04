All'istituto Cosmai arriva la stilista tranese Francesca Forni

Chi non conosce l'esperta stilista della moda di origini tranesi che proprio nella città di Trani ha il suo atelier di abiti da sposa, cerimonia uomo – donna e prima comunione? Grazie ai fondi del Pnrr, l'indirizzo made in italy/moda del Cosmai sede di Trani, in questi giorni sta ospitando la sig.ra Francesca Forni per un laboratorio artigianale rivolto alle studentesse del triennio. Artigianale perché il tutto viene creato con le mani e ideato dalle ragazze, che supportate dalla stilista stanno creando dei corpetti sia intimi che da passeggio. Dopo una fase di ricerca e attenta selezione, le studentesse hanno ideato e disegnato a mano i bozzetti e a seguire con cartamodello ognuna ha realizzato il proprio corpetto steccato, stile 800'.Quindici partecipanti che hanno aderito al corso per altrettanti corpetti che saranno poi esposti al pubblico. Attualmente le corsiste stanno lavorando alla correzione dei cartamodelli e al piazzamento su tessuto e nei prossimi incontri sarà effettuato l'assemblaggio. Il corso terminerà entro inizio maggio e non vediamo l'ora di vedere i lavori finali , corpetti ideali da indossare nelle serate della primavera estate 2024.La Dirigente scolastica prof.ssa Maura Iannelli esprime grande soddisfazione per il corso in atto e per la possibilità che oggi, grazie ai fondi pnrr, si sta offrendo alle studentesse attraverso questo laboratorio artigianale con un'esperta stilista che in gioventù si è formata proprio presso l'indirizzo moda di Trani.