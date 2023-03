Accordi di primavera, concerto contro le mafie all'istituto Cosmai

Il giorno martedì 21 marzo, alle ore 17, presso l'auditorium dell'istituto "Sergio Cosmai" di Bisceglie-Trani, si è tenuto il concerto "Accordi di Primavera" con l'esibizione dell'Orchestra Biagio Abbate della provincia BAT, Direttore, Benedetto Grillo, in ricordo delle vittime delle mafie. L'evento è stato organizzato dalla scuola superiore biscegliese, col patrocinio del Comune e del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Il concerto si è incentrato sulle sinfonie più significative, colonne sonore dei film sulla mafia più di rilievo tra cui" Valzer campestre" (Gino Marinuzzi), "Il Gattopardo" (Nino Rota), "Il padrino (Nino Rota), "Prefetto di ferro (Ennio Morricone), "Debora" (Ennio Morricone), "Clan dei siciliani (Ennio Morricone), "La piovra" (Ennio Morricone), "Rosso Chinnici (Paolo Vivaldi) e "Intermezzo (Pietro Mascagni).Prima del concerto, ha preso la parola il Dirigente scolastico, prof.ssa Maura Iannelli la quale ha esordito sottolineando l'importanza che l'istituzione scolastica ha nel combattere l'illegalità e tutte le forme di mafia esistenti, rivolgendosi soprattutto ai ragazzi che sono i protagonisti di tale battaglia ogni giorno sui banchi di scuola. Discorso che ha portato avanti il capitano Pasqualino Trotta che ha ribadito il fondamentale ruolo della scuola nel contrastare tutte le forme di violenza e di sopruso e che ha citato a tutti i ragazzi la famosa frase di Giovanni Paolo II: "prendete la vostra vita e fatene un capolavoro". Si è sottolineato, in riferimento a questo, frasi del discorso di una delle alunne che frequentano l'Istituto Sergio Cosmai: "le sinfonie di questa sera non sono state la colonna sonora della morte di un Uomo e della sconfitta dello Stato; quella di Sergio Cosmai non è stata una morte vana e questa sera possa essere per noi e per gli alunni del "Cosmai" il risveglio della vita e sia sempre vivo l'impegno della Scuola, dell'Amministrazione, delle Forze dell'ordine e delle Comunità territoriali laiche ed ecclesiali ad operare in costante sinergia per vincere l'illegalità nel nome della pace e della Giustizia".L'Istituto S. Cosmai a nome del Dirigente scolastico, ringrazia vivamente per la partecipazione Il Sindaco della città di Bisceglie, Dott. Angelantonio Angarano, la vedova, la figlia e la sorella di Sergio Cosmai, il Dirigente scolastico del IV Circolo di Bisceglie, prof.ssa Valentina De Gennaro, il Tenente Paolo Petruccelli, comandante tendenza cc di Bisceglie, il Capitano Pasqualino Trotta, comandante compagnia cc Trani, Dott. Michele Dell'Olio, Dirigente della polizia locale e Don Giuseppe Abbascià, Vicario del vescovo e infine tutti gli alunni che frequentano il percorso formativo degli adulti dell'indirizzo socio-sanitario.