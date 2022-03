L’impegno dell'Istituto Cosmai nella Giornata del ricordo delle vittime di mafia

Una mattinata quella di ieri all'insegna della riflessione e della memoria collettiva, con la partecipazione nutrita di studenti e docenti: così il Presidio Libera, insieme all'I.I.S.S. Cosmai di Trani, ha voluto commemorare presso la Villa Comunale di Trani le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.L'I.I.S.S. Cosmai, da sempre impegnato nella lotta per la legalità, essendo intitolato proprio ad una vittima di mafia, ha partecipato attivamente all'evento, coinvolgendo gli studenti nella lettura di un elenco di mille nomi di cittadini morti per mano mafiosa. I ragazzi hanno anche esposto cartelloni e striscioni, in un'ordinata protesta silenziosa all'omertà e al giogo della prepotenza.Un modo per coltivare il ricordo, ma soprattutto per rinnovare l'impegno quotidiano per la giustizia e la verità, in un momento storico in cui le democrazie risultano particolarmente minacciate e che richiede un ruolo ancora più importante delle scuole nella formazione di una cittadinanza attiva e rispettosa dei presidi di pace e legalità.