Cerimonia di consegna dei diplomi all'istituto Cosmai di Trani

Doppio appuntamentoper la consegna ufficiale dei Diplomi conseguiti dalle studentesse e dagli studenti nel decorso anno scolastico: i diplomati degli indirizzi Meccanica, Odontotecnico e Servizi socio-sanitari, dei corsi diurno e serale, ritireranno il titolo di studio dallepresso l'auditorium della sede via Gandhi a; i diplomati degli indirizzi Moda e Audiovisivo ritireranno il titolo dallepresso la sede di piazza Plebiscito a. Gli interessati riceveranno ufficialmente il titolo dai docenti del proprio corso che hanno fatto parte della commissione esaminatrice.«L'evento possiede una duplice natura», dichiara il Dirigente scolastico prof. Vito Amatulli, «abbreviare i tempi di consegna del titolo per consentire ai diplomati di realizzare le loro aspettative professionali e riunire nella circostanza studentesse e studenti che, contestualmente al ritiro, racconteranno i loro propositi futuri in linea con quanto maturato nel quinquennio ovvero nel triennio del corso per adulti trascorso in Istituto».La manifestazione si inserisce all'interno di un fitto calendario di eventi organizzati dall'Istituto "Cosmai" fra cui ricordiamo i prossimi Open Day e Open Lab le cui date è possibile reperire cliccando su questo link del sito istituzionale www.iisscosmai.edu.it