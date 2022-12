Prestigioso premio per l'Istituto Cosmai nell'ambito del concorso Storie di Alternanza

L'indirizzo socio sanitario si aggiudica il premio come terzo classificato del settore tecnico professionale nel concorso "Storie di alternanza" indetto dalla Camera di Commercio di Bari.Il video realizzato con la collaborazione dell'indirizzo audiovisivo di Trani, racconta per immagini le esperienze degli studenti nelle scuole dell'infanzia con la preziosa guida dei tutor scolastici Proff. sse Antonia Ricchiuto, Maria Salvemini e Rita Cosmai.La classe delegata a ritirare il premio è stata la V CS accompagnata dal prof. Gioacchino Somma, dalla prof.ssa Rita Cosmai e dal prof. Luca Vessio. L'IISS Sergio Cosmai di Bisceglie/Trani si aggiudica così un altro premio, frutto della passione degli studenti e dell'amore per il proprio lavoro da parte dei docenti." Il mio plauso, dichiara la Dirigente scolastica prof.ssa Maura Iannelli, ai docenti, agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato al concorso e ottenuto questo importante premio"