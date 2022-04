L’istituto “S. Cosmai” partecipa alla Giornata nazionale del mare

Le classi hanno raggiunto il Politeama di Bisceglie per seguire la presentazione del libro "Sotto le stelle del Giglio"

Lo scorso 6 aprile una rappresentanza di studentesse e studenti delle classi IV CS e IV AT della sede di Bisceglie e della classe V AV della sede di Trani dell'IISS "S. Cosmai" ha preso parte all'evento svoltosi presso il Politeama Italia di Bisceglie, dalle ore 10:30, nell'ambito della "Settimana Blu" dedicata alla "Giornata nazionale del mare".Le classi hanno raggiunto il teatro biscegliese per seguire l'evento di presentazione del libro Sotto le stelle del Giglio dello scenografo e head writer pugliese Salvatore De Mola; agli studenti è stata offerta l'opportunità di ascoltare le riflessioni dell'autore e degli altri intervenuti all'iniziativa: il Comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto, l'Ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, e il Contrammiraglio direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Vincenzo Leone. Alla manifestazione hanno presenziato anche gli alunni componenti l'orchestra della Scuola secondaria di I grado "R. Monterisi" di Bisceglie, allietando la platea con l'esecuzione dell'Inno Nazionale.Gli studenti del "Cosmai" hanno manifestato il loro apprezzamento ed entusiasmo come pure i docenti accompagnatori proff. Paganelli, Miglietta e Vessio nonché il Dirigente scolastico, prof. Vito Amatulli, che ha fortemente incoraggiato la partecipazione all'iniziativa.