Prestigioso riconoscimento per l'istituto Cosmai di Trani

L'indirizzo audiovisivo ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a livello nazionale per la migliore video recensione realizzata nell'ambito del Pcto organizzato dal Vittorio Veneto Film Festival. Per il terzo anno consecutivo le classi del triennio hanno preso parte alla giuria del festival che vede protagonisti gli alunni.Nel corso degli anni sono stati coinvolti ben 42000 studenti da tutta Italia, con la possibilità di misurarsi come critici cinematografici e affinarsi nelle competenze grazie ad incontri specifici con registi e protagonisti del mondo audiovisivo.Un'opportunità che l'IISS Sergio Cosmai, guidata dalla dirigente scolastica prof.ssa Maura Iannelli, ha voluto nuovamente cogliere arricchendo così tra l'altro l'indirizzo "Servizi culturali e dello spettacolo/audiovisivo" con una nuova unità didattica: la critica cinematografica.Ogni anno, nel periodo compreso tra novembre e dicembre, gli studenti studiano giornalismo imparando ad analizzare i film con un approccio critico. Una nuova opportunità in più per gli studenti e per il loro futuro. I ragazzi proprio in questi giorni sono impegnati nell'orientamento con L'Università degli studi di Bari Aldo Moro, mentre prossimamente saranno coinvolti nell'orientamento in uscita con gli its e le accademie. Un modo semplice.per affermare che i professionali non sono da meno rispetto ai licei.