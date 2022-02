All you need is LOVE: la formula magica per un San Valentino ritrovato al "Bubbles" di Trani

La celebre canzone dei Fab Four è stata profetica. Il motivo di John Lennon è stato registrato nei leggendari studi londinesi di Abbey Road all'inizio dell'estate del 1967. "All you need is love" è l'inno immortale di una generazione in cerca di pace e natura, protesta sociale e ribelle sottrazione agli schemi di una società britannica ingessata, ricca di pregiudizi e regole severe.Questa hit senza tempo è ora l'accattivante messaggio di invito dell'Alegra Hospitality Group, per il battesimo del primo San Valentino di relativa normalità, dopo il lungo e doloroso letargo della vita sociale causato dalla pandemia mondiale, negli accoglienti spazi del "Bubbles" immersi nel verde di Piazza della Repubblica a Trani (BT).Gli ambienti cool favoriscono la migliore intimità per le coppie di innamorati, che da tempo attendevano un appuntamento ideale per trascorrere la serata a loro dedicata senza timori e con maggiore serenità.Un menu interamente dedicato alla romantica notte di chi si ama, tra sapori orgogliosamente pugliesi e suggestioni orientaleggianti. Vini scelti e bollicine intonate alle prelibatezze dello chef faranno il resto.La cena di San Valentino è il primo segnale di rinascita. La morsa delle restrizioni si allenta e concede una buona libertà ai vaccinati, che dall'11 febbraio possono ritornare in discoteca e passeggiare in riva al mare senza il fastidioso filtro della mascherina.Nella giornata dedicata alle coppie, le regole sono ancora limitate dall'obbligatorietà del Green Pass e degli strumenti di protezione negli spazi chiusi di transito e nel bancone dedicato ai migliori cocktails. Regole fatte rispettare dagli altri fab four dell'hospitality di qualità dell'Alegra group che gestisce con dedizione e serietà anche il Bubbles di Trani.L'amore è necessario, l'amore è indispensabile, l'amore è il valore che dà un senso alla vita. «Basta solo un po' d'amore» - affermò John Lennon - per superare tutti i limiti dell'uomo, della vita e del mondo. È la decisiva ispirazione per la serata romantica a due.San Valentino è la prova generale di una sospirata movida, che gli angoli del centro di Trani ed i luoghi più esclusivi vicino al porto attendono impazientemente con la fine dello stato di emergenza ed il fatidico via libera del primo aprile prossimo.Le attività commerciali ed i ristoranti hanno affrontato pesanti sacrifici, solo parzialmente compensati dai ristori delle casse governative.La ripresa passa da una nuova normalità, che allontani la paura della gente e restituisca il naturale invito alla festa ed alla musica, agli eventi di spettacolo ed alla buona compagnia.