San Valentino a Ognissanti a Trani: finalmente “liberi” di amare

La festa degli innamorati si avvicina. Quest'anno si respira un clima diverso, che scaccia i demoni e gli incubi di due anni oscuri ed angosciosi. I numeri sono rassicuranti ed inducono ad un cauto ottimismo, che accosta alla necessaria prudenza la ritrovata voglia di vivere e socializzare.La sospirata rinuncia alle mascherine nei luoghi aperti, la riapertura delle discoteche ed altri segnali di una normalizzazione non lontana invitano la gente ad una serata di suggestioni uniche e prelibatezze enogastronomiche.È già il tempo della libertà per le coppie dotate di Green Pass rafforzato ed in vena di romanticismo. Il San Valentino di Ognissanti è una di queste occasioni. La struttura polifunzionale è la via per sperare e sognare insieme. Reduce da un accuratissimo restauro, Ognissanti si affaccia sul porto della città di Trani ed offre un'atmosfera irripetibile ai suoi visitatori non lontano dalla superba cattedrale romanica, in un angolo di grande bellezza del borgo cittadino. In dialogo costante con il complesso dei Templari, la chiesa omonima di Ognissanti e la natura immutata di un albero maestoso e secolare che racconta, testimone della natura, i segreti dei marinai.Il restyling del palazzo settecentesco ha generato un hotel con la reception sempre attiva, un ristorante fine dining, senza dimenticare il DNA gastronomico pugliese, ed una SPA-centro benessere di ultima generazione, che migliora ulteriormente l'appeal turistico del territorio, oltre ad un rooftop da cui si gode una delle più belle viste panoramiche della città.Le coppie felici potranno concedersi un menu speciale e invitante, accompagnato dalla selezione di ottimi vini, pregiate bollicine e cocktail accattivanti nella ricorrenza dedicata al santo dell'amore. Sarà facile farsi affascinare dalla proposta dell'hospitality di qualità dell'Alegra group e dalle seduzioni palatali, studiate per l'occasione dagli executive Danilo Partipilo e Fabio Palumbo, tra ingredienti pregiati e afrodisiaci.La nuova struttura spalanca agli occhi dei suoi visitatori l'indimenticabile panorama che schiude l'Adriatico della meravigliosa cittadina al San Valentino ritrovato, dopo la lunga malinconia dei divieti ministeriali. In questa armonia degli occhi e del cuore, l'idillio di una serata di classe anticipa l'arrivo della buona stagione, che gli indicatori economici auspicano di ripresa per il settore turistico della nostra regione, duramente provato dalla pandemia.La festa di San Valentino ed il menu dedicato all'intimità degli innamorati aprono idealmente le porte della primavera in anticipo, che dovrebbe scacciare il lungo inverno della vita sociale e restituire i giorni della festa alla sesta provincia ed ai suoi innumerevoli turisti.Ognissanti, via Banchina al Porto, 6 - 76125 Trani (BT) ||Puglia