Alla biblioteca Ugo Villani e il suo Sul viale e dintorni

L'appuntamento è per mercoledì 8 febbraio 2023, ore 17.30.

La Città di Trani, in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Trani e della Ugci, con il patrocinio dell'Associazione La Maria del Porto e dell'Unesco, nonché con il gruppo di associazioni Esserci, invita alla presentazione del libro del prof. Ugo Villani Sul viale e dintorni (ed. Cacucci, 2022)Dialogheranno con l'Autore l'avv. Diletta Francesca Volpe e la dott.ssa Giuseppina Paracampo.Il libroL'opera consiste in una raccolta di sei racconti con un epilogo finale, il protagonista ed il filo conduttore della narrazione è il viale centrale della città natale dell'autore.L'AutoreProfessore emerito di diritto internazionale e dell'Unione europea. È l'autore dei più importanti manuali di diritto dell'Unione europea e per la prima volta ha pubblicato un libro di narrativa.