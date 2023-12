Alla De Amicis un laboratorio intitolato alla maestra Pamela Modugno

Giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 10.30, presso il 1° C.D. "De Amicis" si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del Laboratorio multimediale per l'Inclusione intitolato alla docente di sostegno Pamela Modugno, prematuramente scomparsa.La comunità scolastica del "De Amicis" continua a ricordare la maestra Pamela per la sua bravura, la dolcezza del sorriso con cui accoglieva i bambini, la determinazione con la quale conduceva i suoi alunni al perseguimento degli obiettivi di apprendimento ed al conseguimento dell'autonomia.Pur molto giovane, la maestra Modugno ha espresso una competenza professionale che ha lasciato il segno nella vita dei bambini ma anche nel cuore e nei ricordi dei colleghi e di tutto il personale della scuola "De Amicis".E il 1°C.D. "De Amicis" vuole che rimanga un segno tangibile dell'esperienza professionale ed umana della maestra Pamela intitolando a lei il Laboratorio multimediale per l'Inclusione, perfettamente ristrutturato e dotato di attrezzature e di due ambienti funzionali alla valorizzazione delle diversità ed alla piena inclusione dei bambini e delle bambine della nostra scuola.Il Laboratorio per l'Inclusione è uno luogo costruito per favorire l'apprendimento e l'autonomia, in un contesto condiviso ed inclusivo, uno spazio dove sperimentare e sviluppare creatività e inventiva, fruibile da tutti gli alunni della scuola, ma in particolare dai bimbi con Bisogni Educativi Speciali.La cerimonia di intitolazione del Laboratorio multimediale per l'Inclusione "Pamela Modugno" avverrà alla presenza del Dirigente scolastico Paola Valeria Gasbarro, del personale e degli alunni della scuola "De Amicis" e dei familiari della maestra Pamela.Sono invitati a partecipare tutti coloro che vorranno ricordarla insieme a noi e renderle omaggio.