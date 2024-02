Aula immersiva alla scuola De Amicis di Trani a conclusione del progetto Pnrr

Si sono concluse nella giornata di ieri le attività di consegna e istallazione delle attrezzature tecnologiche acquisite dal 1°C.D. "De Amicis" di Trani con il finanziamento PNRR Classroom relativo al progetto "De Amicis 4.0".Dopo l'istallazione avvenuta a fine novembre 2023 in tutte le aule della di monitor interattivi in sostituzione delle LIM, è stata collocata ieri nell'Aula Magna una bellissima aula immersiva.Si tratta di una struttura mobile costituita da 12 monitor interattivi che possono essere utilizzati come mega schermo ovvero possono chiudersi a formare una grande U nella quale gli alunni entrano per immergersi fisicamente in un'esperienza didattica interattiva.L'aula immersiva sarà una ulteriore, diversa modalità di fare lezione per i docenti e gli alunni del De Amicis, che potranno utilizzare un database di lezioni interattive delle più diverse discipline già presente nel repository dell'aula immersiva, ma potranno anche imparare a costruire le proprie attività didattiche da visualizzare poi insieme ai compagni attraverso esperienze sensoriali molto coinvolgenti.