Ancora teatro alla De Amicis, dai Rai YoYo arriva Oreste Castagna

Ancora uno spettacolo teatrale in programma al 1°C.D. "De Amicis" di Trani: giovedì 25 gennaio 2024, direttamente da RAI YOYO, arriva Oreste Castagna, che terrà uno spettacolo gratuito per bambini di 2-3 anni della città di Trani, nell'Aula Magna del De Amicis, alle ore 17.15.Oreste Castagna è docente di teatro, specializzato sui temi della comunicazione, ma è più conosciuto per essere autore e volto storico di programmi RAI per bambini come la "Melevisione", "L'Albero Azzurro" e attualmente nel programma "ORESTE CHE STORIA" su Rai Yoyo.Nell'Aula Magna del De Amicis Oreste racconterà la storia di un cartoncino che vuole colorarsi di mille colori e diventare tante cose e tanti animali. In seguito Oreste condurrà un laboratorio: genitori e piccini, muniti di un cartoncino colorato, realizzeranno insieme a lui i fantastici personaggi del racconto.Lo spettacolo, momento di divertimento per i piccolini, offrirà ai genitori anche l'occasione di conoscere più da vicino il mondo particolare e colorato della scuola dell'infanzia.