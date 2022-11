Alla Petronelli percorsi gratuiti ludico-motori-musicali-espressivi per bambini cinquenni

Come ogni anno, il 2^ Circolo Didattico "Mons. Petronelli" offre la possibilità ai bambini cinquenni di partecipare a molteplici attività gratuite che si svolgeranno settimanalmente presso la Scuola Petronelli dalle ore 17,00 alle ore 18,30 in un giorno, a scelta dei genitori, tra il lunedì, mercoledì, giovedì o venerdì.Sarà occasione per conoscere la realtà scolastica, incontrare i docenti, visitare gli spazi, condividere percorsi ed orizzonti. Le attività si concluderanno con una grande festa di primavera.Per motivi organizzativi è necessario iscrivere i bambini al Progetto utilizzando una tra le seguenti modalità:- ogni giorno dalle 9,00 alle 13,00 presso lo sportello della Segreteria della Scuola;- mail indirizzata a baee17300c@istruzione.it, avente per oggetto Iscrizione Progetto cinquenni, specificando nome e cognome del bambino, un recapito telefonico e la preferenza tra il lunedì, mercoledì, giovedì o venerdì.Per ulteriori informazioni visitare il sito www. scuolapetronellitrani.gov.it o telefonare al n. 0883583677. I genitori saranno contattati a breve per l'avvio delle attività.