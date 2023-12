“Alla scoperta del DNA”, il dottor Marco Papagni presenta il suo nuovo libro a Bisceglie

"Alla scoperta del DNA" è il nuovo libro del dottor Marco Papagni edito da Florestano Edizioni.Si tratta di un ottimo strumento per parlare ai più piccoli del mondo della scienza e della genetica e per risvegliare in loro l'innata curiosità verso il mondo che ci circonda, coltivando la passione per la scoperta dell'ignoto.L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18.30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro, in via Porto 33 a Bisceglie, con bambini e adulti per conoscere meglio come siamo fatti.