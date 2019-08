Alla scoperta di borghi antichi: l'Archeoclub Trani in trasferta a Montaltino

Sabato 17 agosto in occasione della festa patronale del borgo dedicata a San Michele e all'Assunta, l'Archeoclub ha organizzato una visita nel cinquecentesco borgo di Montaltino in via vecchia Trani, poco distante dal tratturo regio e dalla foce dell'Ofanto, un borgo sicuramente da valorizzare e promuovere la cui visita per i soci dell'Archeoclub è stato un vero tuffo nel tempo. Il borgo con chiesa annessi fu fatto costruire dalla famiglia nobile Carcano Filiasi, di origine tranese, nel 1875, proprietari del borgo di Montaltino, un piccolo feudo che comprende 500 ettari di terreno ad ulivicoltura e diverse specchie.Oggi proprietaria è la duchessa donna Maria Loreta, figlia primogenita del Conte Paolo Filiasi. Questa chiesetta nei primi del '900 era molto frequentata da tantissimi fedeli che qui venivano da tante regioni,sopratutto per i devoti del culto micaelico. All'interno del borgo vi è la masseria didattica Valperga Misino che mira a far rinascere il borgo.«Questa iniziative e diverse altre che l'Archeoclub sede di Trani ha finora organizzato - afferma la presidente Archeoclub. dott.ssa Anna Maria Minutilli - mirano a far scoprire realtà a noi vicine che necessitano di una adeguata valorizzazione e promozione in previsione dei percorsi ed itinerari di cui l'Unione Europea presto ci darà contezza e che risulterebbero di estrema importanza per lo sviluppo turistico culturale di queste zone della nostra regione che soffrono rispetto alla parte meridionale della Puglia di un ritardo che coinvolge tutti gli operatori economici. L'Archeoclub si sta impegnando in questo senso e presto ci saranno importante comunicazioni in tal senso oltre alla ricca programmazione invernale».