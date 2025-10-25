Allarme pneumatici a Boccadoro: gli "Amici del mare" chiamano alla pulizia

Non c'è pace per il litorale tranese. L'ultimo allarme arriva dalla zona di Boccadoro, dove numerosi pneumatici sono stati segnalati arenati sulla spiaggia, precisamente nell'area dinanzi alla vasca. Un ennesimo sfregio all'ambiente che richiede un intervento immediato.A raccogliere la segnalazione sono stati, ancora una volta, i volontari degli "Amici del mare", che hanno immediatamente organizzato un intervento di pulizia straordinaria ("cleanup").L'appuntamento per tutti i cittadini e le associazioni che vorranno dare una mano è fissato per questa domenica, 26 ottobre, a partire dalle ore 8:00 del mattino.L'iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trani, vedrà una nutrita rete di collaboratori: l'AMIU (che supporterà le operazioni di rimozione e smaltimento), Edil Project, l'Atletica Tommaso Assi, Puliamo Corato e il centro Il Pineto. Un lavoro di squadra per restituire decoro a una delle zone naturalistiche più preziose della città.