Allarme punteruolo rosso sulle palme in piazza Duomo, Cinquepalmi sollecita interventi urgenti

«Per chi raggiunge la nostra città dal mare lo spettacolo di questa macchia verde con lo sfondo della cattedrale penso sia unico. Il punteruolo rosso ha attaccato la palma sulla sinistra, a breve anche le altre verranno contagiate e moriranno se non verrano effettuati interventi tempestivi. Mi auguro che chi di dovere programmi prontamente i necessari e semplici trattamenti per evitare lo scempio di piazza Quercia, piazza della Repubblica e di piazza Marinai d'Italia. Sono necessari piccoli interventi costanti e mirati per salvare le uniche palme della città ancora vive».