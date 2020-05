Alloggi in via Grecia, Barresi: «Ancora oggi i lavori non sono stati completati»

Come vorrei tanto che la politica agisse sempre da buo padre di famiglia, non tollero le opere incompiute, a maggior ragione quando a doverne pagare le conseguenze sono i cittadini più deboli, sto parlando dei 23 alloggi di via Grecia.Le assegnazioni sono state fatte 8 agosto 2019, sono stati consegnati alloggi dove risulta difficile viverci, ho visitato la struttura e a tutt'oggi non sono stati completati i lavori. In primis manca l'ascensore, il suo vano sottostante è colmo d'acqua, mi ha preoccupato vedere tra una rampa e l'altra delle scale uno spazio non protetto attraverso il quale un bambino potrebbe passarci e cadere nel vuoto... non è affatto in sicurezza.Non parliamo della parte che dovrebbe esse adibita a parcheggio, incompiuto anche quello, con tubi che vengono fuori da crateri aperti sul soffitto, c'è chi non può farsi, ancora, una doccia perché ci sono delle problematiche da risolvere, ma la cosa più allucinante è l'acqua alta(da far invidia a Venezia) che si forma quando piove, chi ci abita cerca di eliminarla, ma l'umido che si vede chiaramente sulle pareti ci fa capire il danno che ha subito e che continuerà a subire la costruzione se non si interviene.Non capisco perché ora si stia pensando ad opere faraoniche che non potranno vedere la luce in un prossimo futuro, mentre c'è chi ha bisogno d'aiuto per vivere? Perché occuparci di sogni quando abbiamo tutti sulle spalle un'emergenza economica ed un'emergenza abitativa in atto? Un buon padre di famiglia può permettersi di sognare quando deve pensare a sfamare e dare un tetto ai propri figli? Io credo proprio di no.Ebbene Sindaco, cerchi di mantenere la parola data ad agosto 2019 ed a gennaio 2020, lei confidava di risolvere al più presto gli inconvenienti, l'amministrazione che l'ha preceduta ha dimostrato scarsissima sensibilità e responsabilità nel (non) seguire l'inizio dei lavori dei 23 alloggi, oggi, l'amministrazione Bottaro ha dimostrato lo stesso atteggiamento verso il proseguimento dei lavori.Fino a quando un'amministrazione non dimostrerà un'attenzione speciale nei confronti dei cittadini meno abbienti seguendo in particolar modo i lavori per le case che gli ospiteranno, avendo cura che tutto si svolga a norma di legge, accertando che si stiano realizzando delle dimore dignitose, fino a quando un'amministrazione non ci mette il cuore, pensando a quelle persone come se fossero i propri genitori, i propri figli, sorelle e fratelli... I grandi progetti, come il parco urbano, non saranno mai un successo, ma rimarranno solo un sogno da campagna elettorale. Vi dico che la mia attenzione sarà alta, affinché, tutti gli interventi siano completati e non è una minaccia, ma una promessa!