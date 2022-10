Caro bollette, Barresi si rivolge ad Amet: «Fate pagare solo i consumi reali»

«Non sappiamo quando finirà il caro bollette ma sappiamo che In attesa della fine del caro bollette, i prezzi continuano ad alzarsi. Quali sono le cause del caro bollette?». A chiederselo è l'ex consigliera comunale Anna Maria Barresi. «Come si può ben capire, le cause dell'aumento delle bollette non è da attribuire solamente alla guerra in Ucraina, che comunque ha avuto i suoi effetti negativi, ma è da attribuire, soprattutto, alla speculazione e fin qui cerchiamo di farcene una ragione in attesa che il nuovo governo e l'Europa trovino la migliore soluzione per noi cittadini, ma la cosa veramente insopportabile è constatare come l'azienda Amet, proprietaria al 100% del Comune, possa collaborare cinicamente per rendere ancora più corpose le bollette. Ora vi spiego come lievitano le bollette a prescindere dagli aumenti: guardate il prospetto della bolletta che vi ho pubblicato e noterete che i primi due consumi, che si riferiscono a giugno e luglio sono reali mentre il terzo che riguarda agosto è stimato, ora, vi invito ad osservare l'entità della stima fatta, ebbene, la stima effettuata è altissima perché viene calcolato circa il 70 % dei consumi reali e questo comportamento è assolutamente scandaloso, soprattutto, se lo inseriamo in questo momento storico che tutti noi stiamo vivendo. Sollecito, in seguito a questa situazione evidenziata, i neo eletti Amministratore delegato Michele Pasculli ed il Presidente Renato Nugnes ad intervenire facendo pagare, solo, i consumi reali, andando incontro alle aspettative dei cittadini».