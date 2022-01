Corre il pericolo nel parco giochi della villa comunale, la denuncia di Barresi

«Si annunciano le formazioni delle varie giunte ed i loro azzeramenti ma l'interesse pubblico non va di pari passo con l'interesse degli assessorati». E' il duro monito dell'ex consigliera comunale Anna Maria Barresi che segnala quanto succede nel parco giochi della villa comunale. «Basta portare i nostri piccoli al parco giochi della Villa Comunale per accorgersi dei giochi malandati e di conseguenza pericolosi. Dalle foto che ho pubblicato è ben visibile lo scivolo privo di barriere di protezione che mancano o per dolo o per usura, ma a prescindere dalla causa ciò che manca è il vero interesse e la concreta attenzione per la città e i cittadini, soprattutto, per i più piccoli. Vorrei che qualcuno dell'Amministrazione, sindaco in primis, si occupi di questa situazione».