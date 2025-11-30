Fratelli d'Italia: a che punto è il Parco di Via Falcone a Trani?

Fratelli d'Italia, per il tramite di Anna Barresi componente del direttivo, interviene sul promesso: "In questi giorni stiamo assistendo alla bonifica, con l'utilizzo di mezzi e personale di Amiu, del terreno di via Falcone, adiacente alla ferrovia" – afferma Anna Barresi - "si tratta di un'area, quella di Via Falcone, destinata, da anni, alla realizzazione di un parco comunale da parte di un privato, a seguito di una convenzione stipulata in passato con il Comune di Trani"Diversi gli interrogativi posti al riguardo: "Questa bonifica è forse il preludio alla costruzione del tanto atteso parco? Se così fosse è lecito domandarsi se l'intervento di bonifica spettasse effettivamente alla società Amiu e se, nel caso, debba essere sostenuto con l'utilizzo di fondi pubblici. Restiamo in attesa di un chiarimento – conclude la Barresi – che i cittadini tranesi aspettano da anni, poiché questa amministrazione, purtroppo, è abituata ai proclami ma tace quando si tratta di curare e incrementare concretamente il verde pubblico; mentre appare molto attenta quando si parla di "aumento del cemento."Di seguito i precedenti articoli pubblicati sull'argomento: