Parco e pista ciclabile in via Falcone, Barresi: «Obiettivo raggiunto»

Parco e pista ciclabile in via Falcone: obiettivo raggiunto. Sull'argomento interviene la consigliera Anna Maria Barresi. «Dopo mesi e mesi - ha dichiarato - trascorsi ad inseguire qualcuno o ad evitare qualcun'altro pronto ad ostacolati, dopo aver rispolverato carte finite nei tiretti dell'indifferenza, affinché venisse portato a compimento il progetto definitivo per la costruzione del "parco e della pista ciclabile in via Falcone", posso finalmente confermare l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Achille Liseno di Trani».«Attendiamo, ora, il seguito della procedura che consiste nel controllo dei documenti dell'impresa aggiudicataria, dopodiché si passerà all'aggiudicazione definitiva e finalmente, all'avvio dei lavori. Questa vittoria non è la mia, ma di tutti i cittadini e di una città intera - ha concluso - Perché costruire il verde e non il cemento è fantastico».