Rifiuti di ogni genere nei cestini in ghisa, Barresi: «Brutta pratica figlia di un porta a porta che non funziona»

«Ho letto che, partendo da piazza Tomaselli, si stanno eliminando i cestini dei rifiuti perché i cittadini poco virtuosi vi lasciano le buste dei rifiuti di ogni genere. Questa brutta pratica è figlia di un porta a porta che non funziona e che conferma l'inattendibilità dei maestosi articoli dove si autoproclamano i più bravi della classe e dove affermano che va tutto bene Madama la Marchesa. Evidentemente non è così, io credo che non sia stato diligente eliminare tutti quei bidoncini in ghisa provvisti di un coperchio che non dava la possibilità di far passare le buste dei rifiuti, oltre ad essere belli erano funzionali al loro scopo. Il precedente amministratore unico decide, così, di eliminare i cestini dei rifiuti in ghisa e sostituirli spendendo denaro pubblico che poteva essere impegnato diversamente, a sua volta l'attuale amministratore unico decide di eliminare i bidoncini scelti dal suo predecessore, è evidente che la raccolta porta a porta non funziona. C'è chi mette e c'è chi toglie, inoltre, nel togliere e mettere forse non sapete che il Comune ha assunto la figura di un ingegnere con la funzione di controllare che venga rispettato il contratto di servizio, basta questo per capire che c'è molto che non va, come lo spazzamento delle strade che risultano sporche e in particolar modo quelle periferiche... Ora capisco il senso della pubblicità che si fa Amiu premiandosi da sola, infatti, di questo passo premiare i cittadini virtuosi sarà impossibile»: lo dichiara in una nota Anna Maria Barresi.