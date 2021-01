«Amet con oltre 100 anni di storia è vittima dei suoi privilegi»

La Nostra Azienda Amiu spa era sull'orlo del baratro e ora è un'azienda solida e sana che guarda al futuro con ottimismo grazie ad una politica aziendale seria che ha anteposto gli interessi quelli aziendali a quelli personali.Ed oggi noi tutti guardiamo al futuro di Amiu con grande ottimismo. Non a caso si raggiungono risultati aziendali di questo tipo.Oggi Amiu è azienda leader nel nostro territorio e non solo.Amet spa invece con oltre 100 anni di storia oggi è prigioniera dei suoi privilegi.Una Azienda prigioniera dei poteri forti che la governano.Prigioniera di metodi e di approcci tipici di una poitica aziendale e sindacale tesa a tutelare interessi di pochi ,sempre gli stessi, figlia di una politica oramai superata dai tempi e dalle leggi.Vittima di coloro i quali da semplici dipendenti determinano gli equilibri.É vittima di coloro i quali, pur essendo dipendenti,assunti negli anni passati senza concorso, ora determinano gli equilibri continuano a condizionare l'azienda, senza voler guardare al futuro.Loro vivono nel passato. Loro forse sono il passato. Loro sono proiettati a difendere i propri interessi pur se legittimi.Pochi sindacati si sono preoccupati del futuro dell'azienda,dei dipendenti della darsena o più in genere dell'azienda mentre gli altri sono ancorati ai propri intetessi.Amet è bloccata, è ferma, è prigioniera. È vittima del sistema interno, è vittima di un CdA debole, incapace di scardinare centri di potere legittimi e posizioni oramai consolidate."Io li ho i miei interessi". Questo è la frase tipica di chi vuole continuare a coltivare il proprio orticello. È giunto il momento di liberare l'azienda: il prossimo CDA deve vincere queste sfide, deve finalmente lavorare per progettare il futuro e proiettare Amet nel futuro, altrimenti possiamo anche definitivamente dichiarare la morte di Amet SpA.- Giuseppe Corrado