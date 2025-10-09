Amianto
Amianto
Ambiente

Amianto a Trani: nessun rischio ambientale? Le associazioni contestano l’Arpa Puglia

Aea, Codacons e Oikos criticano la minimizzazione del rischio amianto dopo il crollo del capannone in via Papa Giovanni XXIII

Trani - giovedì 9 ottobre 2025 8.30 Comunicato Stampa
Per l'Arpa Puglia: tutto va bene, madame la marchesa! Apprendiamo dalla stampa locale online del 6 ottobre 2025 che gli esiti delle indagini ambientali eseguite dall'Arpa Puglia sui detriti della rovinosa caduta al suolo, avvenuta il 1° ottobre scorso in via Papa Giovanni XXIII, di una parte del tetto di un capannone industriale a causa di una tromba d'aria abbattutasi sulla zona, contenevano amianto, ma non ha prodotto danni ambientali. La citazione, resa famosa da un celebre vecchio film, vuole introdurre l'abitudine a minimizzare gli effetti di eventi, talvolta gravi come in questo caso, che costituiscono grave pericolo per la salute umana.

In realtà, da questo fatto nasce prepotente un interrogativo, non legato di certo alla notizia del quotidiano, che con spirito civico offre spazi di critica e dissenso soprattutto su fatti e circostanze attinenti al bene comune, bensì alle conclusioni dell'Arpa Puglia che ha affermato che "il tetto rovinato al suolo conteneva amianto, ma non ha prodotto danni ambientali".

Trattandosi di amianto, sostanza altamente tossica che ha effetti devastanti sulla salute umana, ci sia consentito dubitare e ci si lasci dire che minimizzare è stravolgimento della realtà e delle verità che la scienza inequivocabilmente ha affermato e documentato e che i registri tumori del Paese sulle patologie asbesto-correlate denunciano circa la pericolosità di quella sostanza.

Sull'episodio le sottoscritte associazioni avevano già espresso il loro punto di vista attraverso un comunicato diffuso attraverso i media online della città nell'immediatezza dell'evento. Francamente ci saremmo aspettati che dopo oltre trentatré anni dalla promulgazione della L.257/92, fosse data maggiore attenzione alle nostre denunce e sensibilizzazioni sulla necessità delle bonifiche dell'amianto che AEA e CODACONS da tempo e OIKOS più di recente conducono con determinazione.

Gli allarmi sullo stato dell'amianto cadono sistematicamente nel nulla: ARPA e ASL per le loro rispettive competenze, si limitano: una a rassicurare che l'amianto non ha prodotto danni ambientali con tutte le nostre riserve sulla assoluta credibilità dell'affermazione, l'altra a tacere e a consentire che in molti di quei capannoni si svolgano attività lavorative esponendo quei lavoratori a rischi di gravi patologie che conducono alla morte; rischi che si estendono anche ai loro familiari conviventi. Vogliamo qui ricordare che si sono verificati casi di mogli di lavoratori della fabbrica di Casale Monferrato che lavavano gli indumenti lavorativi dei mariti si sono ammalate di patologie asbesto-correlate!

La caduta di parte della copertura di uno dei tanti capannoni industriali in cemento-amianto a Trani, apre uno squarcio su reticenza e minimizzazioni delle Istituzioni pubbliche che hanno la prevenzione nella loro missione e di quelle che si sottraggono all'obbligo di far rispettare la legge che ne prevede le bonifiche. I cittadini di Trani sono stanchi di questo silenzio, gli abitanti soprattutto delle zone esposte a maggiori rischi hanno il diritto di vedere rispettata una volta per tutte la legge 257/92.
  • Ambiente
Altri contenuti a tema
Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII Attualità Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII Firmata l'ordinanza d'urgenza dopo il crollo del tetto di un capannone. La strada resterà interdetta al traffico a tempo indeterminato, in attesa delle analisi dell'ARPA e della successiva bonifica
Settimana europea della mobilità, per il presidente Fiab "bilancio soddisfacente" Attualità Settimana europea della mobilità, per il presidente Fiab "bilancio soddisfacente" Ma non mancano le critiche agli amministratori locali
World Clean Up Day 2025: volontari ripuliscono l’area dell’ex Ospedaletto di Trani World Clean Up Day 2025: volontari ripuliscono l’area dell’ex Ospedaletto di Trani L'iniziativa volta a restituire decoro agli spazi urbani
1 Bike sharing (fermo) e mezzi pubblici: quali problematiche su Trani? Enti locali Bike sharing (fermo) e mezzi pubblici: quali problematiche su Trani? Di Lernia, Assessora: «Al lavoro per il bike sharing», Vaimoo: «Da valutare i costi»
Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici” Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici” Svoltosi in mattinata l’evento “su due ruote” per appassionati grandi e piccini
Odori nauseabondi a Trani Odori nauseabondi a Trani Continuano a pervenirci le segnalazioni dei cittadini
A Trani i più piccoli “imparano a pedalare” A Trani i più piccoli “imparano a pedalare” Tenutosi sabato 13 settembre il corso a cura di FIAB Trani Mò Pedala
Sicurezza ambientale e sorveglianza del territorio, approvato il piano della provincia BAT Territorio Sicurezza ambientale e sorveglianza del territorio, approvato il piano della provincia BAT Il presidente Lodispoto: “Interventi contro l’illegalità ambientale e per la sicurezza dei cittadini”
Mensa scolastica a Trani: al via le iscrizioni per il 2025/2026
9 ottobre 2025 Mensa scolastica a Trani: al via le iscrizioni per il 2025/2026
“Europa senza barriere”: a Trani il dialogo sulla disabilità con l’europarlamentare Chiara Gemma
9 ottobre 2025 “Europa senza barriere”: a Trani il dialogo sulla disabilità con l’europarlamentare Chiara Gemma
Piano Comunale della Costa: il M5S di Trani apre il confronto con i cittadini
9 ottobre 2025 Piano Comunale della Costa: il M5S di Trani apre il confronto con i cittadini
Assistenza Specialistica Scolastica: tra giustizia sociale annunciata e paletti finanziari nascosti
8 ottobre 2025 Assistenza Specialistica Scolastica: tra giustizia sociale annunciata e paletti finanziari nascosti
1
Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono
8 ottobre 2025 Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono
Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità»
8 ottobre 2025 Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità»
Il trionfo dell'arte a Trani: bilancio della stagione al Palazzo delle Arti Beltrani
8 ottobre 2025 Il trionfo dell'arte a Trani: bilancio della stagione al Palazzo delle Arti Beltrani
Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso
8 ottobre 2025 Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso
Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani
8 ottobre 2025 Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani
Angela Bini, da Trani alla finale del Premio Mia Martini con un brano inedito: una vita tra sport, musica e talento
8 ottobre 2025 Angela Bini, da Trani alla finale del Premio Mia Martini con un brano inedito: una vita tra sport, musica e talento
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.